Abstenção no segundo dia chega a 8,56%

* Por José Roberto Gomes, especial para o Estadão.edu

O índice de abstenção no segundo dia de provas da Fuvest foi de 8,56%, de acordo com a própria coordenação do vestibular. Dos 31.504 candidatos esperados para esta segunda-feira, 2.696 não compareceram aos locais de testes – 28.808 fizeram o exame. Ontem, o total de ausentes representava 8,15% dos vestibulandos. Já no vestibular de 2011, o segundo dia marcou 8,33% de abstenções.

No Estado, a cidade que registrou maior número de faltas foi Lorena, onde o índice de abstenção chegou a 17,21%. Já o menor índice foi verificado em Jundiaí, com 7,02% de ausências. Na Grande São Paulo, o número foi de 8,10%.

As provas traziam questões de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês, além de perguntas interdisciplinares.