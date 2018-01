Abstenção no primeiro dia de provas da Unesp é de 6,9%

A cidade de Ourinhos, no interior paulista, é o local de aplicação do vestibular da Unesp onde foi registrado o maior índice de candidatos faltosos no primeiro dia do processo seletivo. Dos 214 inscritos, 32 não compareceram para fazer as provas – 15% do total.

Foram convocados 31.599 candidatos para a segunda fase do vestibular da Unesp. Neste primeiro dia, 2.193 estudantes não compareceram – 6,9% do total.

A menor taxa de abstenção no Estado de São Paulo foi em Botucatu, onde apenas 21 dos 611 candidatos deixaram de fazer o vestibular. O índice ficou em 3,4%.

A segunda fase do vestibular da Unesp termina nesta segunda-feira. As provas estão sendo aplicadas em 30 cidades paulistas, além das capitais Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba.

Entre as cidades de fora do Estado de São Paulo, Curitiba teve a maior taxa de faltosos. Eram 21 inscritos, mas 4 não fizeram as provas neste domingo – 19% do total.