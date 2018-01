O índice de abstenção no último dia da 2ª fase do vestibular da Unesp, que foi aplicado nesta segunda-feira, ficou em 7,9%. No ano passado, o número de faltas no 2º dia de prova foi de 8,9%.

A cidade de Ourinhos foi a que registrou a maior abstenção desta segunda em São Paulo: 17.9%. Fora do Estado, Brasíia teve o maior índice, com 19%.

Foram convocados 31.599 candidatos para a segunda fase do vestibular da Unesp. No 1º dia, 6,9% dos inscritos não compareceram.