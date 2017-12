Dos 27.278 inscritos no vestibular da Unesp, 2.425 (8,9%) não compareceram no çultimo dia da segunda fase do vestibular da Unesp.

A maior abstenção foi na cidade de Registro, onde 21% dos inscritos não fizeram a prova. Em São Paulo, 521 vestibulandos deixaram de fazer o exame – que representa uma abstenção de 9,6%