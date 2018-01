O índice de abstenção do primeiro dia de prova da 2ª fase do vestibular da Fuvest foi de 7,8% – menor do que no ano passado, que foi de 8,5%. O número de faltosos foi de 2.542, ante 32.569 convocados.

Em Marília houve o maior registro de faltosos, 12,9% dos 217 convocados não compareceram para fazer a prova. Por outro lado, apenas 4,8% dos 753 convocados em Jundiaí faltaram – o menor índice.

Os candidatos ainda fazem provas na segunda e terça-feira.