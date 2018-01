Abstenção em Campinas ficou em 7,3% nesta segunda-feira

Dos 2.780 candidatos que deveriam fazer a prova do vestibular 2011 da Fuvest neste segundo dia de exames em Campinas, 205 faltaram, o equivalente a 7,3% do total.

No segundo dia de provas da segunda fase do vestibular do ano passado, o índice de abstenção foi de 6,5%. “Está um

pouco maior que no ano passado, mas dentro do esperado e da média do Estado”, afirmou o coordenador do vestibular em Campinas, Paulo Leite.

Segundo ele a abstenção também cresceu 0,3% em relação a ontem, primeiro dia de prova. “Hoje não tivemos notícias de atrasos e tudo está calmo”, afirmou Leite. “É menos gente que na primeira fase, então é mais tranquilo”, disse o coordenador.

A Fuvest tem 10.752 vagas para 38.151 candidatos aprovados na primeira fase e realiza provas em 45 cidades, 23 delas no interior de são Paulo. O exame vai até esta terça-feira, quando serão aplicados os testes específicos para as carreiras escolhidas.

(Tatiana Fávaro, de Campinas)