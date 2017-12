* Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – 1.061 estudantes prestaram o segundo dia de provas da Fuvest em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O índice de abstenção foi de 11,5% na cidade, que mantém dois locais de prova. No Colégio Nossa Senhora Aparecida, 491 candidatos fizeram a prova nesta tarde. Já na Escola Estavam Ferri, foram 570. Os dados foram passados pela coordenação local da prova.