Abstenção de 8,07% na Unicamp é a maior da década

O índice de abstenção no primeiro dia de prova da segunda fase da Unicamp este ano foi recorde na década: 8,07%. Nos anos anteriores, o índice oscilava entre 6% e 7%.

Uma das explicações para o alto índice de abstenção é que a Unicamp desistiu de usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano.

Outra foi a coincidência de datas do vestibular da universidade com outros. No Rio, hoje foi dia de prova da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O índice de ausentes por lá foi de 45,4%.

O resultado das provas sai no dia 4 de fevereiro.

Mais informações no site da universidade.