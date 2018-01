Abril Educação aplicará simulado gratuito do Enem em vários Estados

A Abril Educação, junto a sua rede de escolas conveniadas dos sistemas de ensino Anglo e pH, realizará uma prova nacional nos moldes do Enem, com o intuito de auxiliar os estudantes que vão prestar exame. O simulado ocorrerá no dia 3 de junho, em pelo menos 200 locais distribuídos em diversos Estados do País.

A participação é gratuita e aberta a estudantes de escolas particulares e públicas que se inscreverem, até a próxima quarta-feira, 30, pelo site da iniciativa.

O exame terá dois modelos de provas, cada uma delas desenvolvida para um público específico. O ‘Provão para Treineiros’ é voltado para alunos que estão cursando os 1º e 2º ano do ensino médio. O teste terá 60 questões objetivas, adaptadas ao conteúdo programático dessas séries.

Já o ‘Simulado Compacto Enem’, montado para estudantes do 3º ano ou para alunos de cursinhos, terá 90 questões, também objetivas. Em nenhuma das provas será aplicada uma redação.

Premiação

A Abril Educação irá premiar os dois estudantes mais bem classificados no Provão com um intercâmbio de um mês nos Estados Unidos, a ser realizado em julho de 2013. Os jovens ganharão também uma bolsa de estudos para cursar a 3ª série do ensino médio na escola em que realizou a prova.

Os cinco estudantes que obtiverem maior pontuação no Simulado ganharão, cada um, R$ 2,5 mil em ‘bolsa-inscrição’ para os vestibulares de 2013. O regulamento completo e o formulário para inscrições estão disponíveis no site www.maratonaenem.com.br.