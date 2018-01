Aberto a todos, simulado do Objetivo concede prêmios

O cursinho Objetivo está com inscrições abertas, até 30 de setembro, para o Fuvestão, simulado da 1ª fase da Fuvest. Podem participar, de graça, estudantes do ensino médio, de cursinhos ou os egressos do ensino médio que não tenham cursado o ensino superior.

O Fuvestão será em 2 de outubro (domingo), às 13h. O melhor classificado na categoria vestibulando leva um automóvel zero quilômetro. O 1º colocado de cada área (Biológicas, Exatas e Humanas) ganha também um MacBook, e o 2º e o 3º colcados de cada área levam notebooks. Há ainda outros prêmios, como iPods e inscrições para vestibulares. As inscrições são feitas no site.