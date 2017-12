Abertas inscrições para processo seletivo de cursinho gratuito no Vale do Paraíba

Começam nesta sexta-feira, dia 5, as inscrições para o processo seletivo do Curso Alberto Santos Dumont (CASDVest), um cursinho gratuito promovido por alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) que prepara jovens de baixa renda do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, para os vestibulares. As inscrições são gratuitas e vão até dia 23 de agosto. Elas podem ser realizadas somente pela internet, no site: http://www.casdvest.org.br.

Podem participar do concurso moradores da região do Vale do Paraíba que estejam cursando o 3º ano do ensino médio ou que já o tenham concluído.

A seleção é composta por uma prova classificatória, com todas as disciplinas da grade do ensino médio, e de uma entrevista de renda de caráter eliminatório. A data da prova está prevista para 8 de setembro e será realizada no campus da universidade UNIP em São José dos Campos.

Todos aqueles que fizerem a prova serão convocados, por meio do site do CASDVest, a fazerem as entrevistas de renda, que devem ocorrer durante todo o mês de novembro. A lista final dos selecionados também será divulgada no site no final de novembro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos selecionados serão preparados, de segunda a sábado, para os mais diversos vestibulares nacionais. As aulas são ministradas por alunos do ITA, que também são responsáveis pela administração do curso, e professores convidados de outras universidades.

Em 2012, o processo seletivo contou com mais de 3 mil inscritos – foram selecionados os 520 melhores classificados. Já para este ano, o número de inscrições previsto é de 3,5 mil.

Mais informações pelo site: http://www.casdvest.org.br