Abertas inscrições para Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento da Direito GV

Já é possível se inscrever para o Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Direito GV. E para os que estão dispostos a “mergulhar” na própria formação acadêmica durante 18 meses, opções de bolsa de estudos podem permitir que isto aconteça sem custos.

A coordenadora Institucional da Direito Gv, Adriana Ancona de Faria, explica que são três opções de bolsas para quem se inscrever no mestrado. Uma delas é a Mário Henrique Simonsen, que oferece um auxílio equivalente ao custo das mensalidades para todos os aprovados no processo seletivo que estiverem comprometidos com dedicação integral ao curso. Deve acabar pagando pelo mestrado apenas os aprovados sem disponibilidade para tal imersão, como por conta de trabalho ou outras atividades.

Por meio de parceria com a Fundação Carlos Chagas, a bolsa que leva o nome da fundação oferece um auxílio em dinheiro de R$ 1400 para quem tiver dificuldades de se manter durante o tempo de dedicação ao curso e estiver desenvolvendo pesquisas em áreas de interesse da fundação.

A outra é de formação pré-acadêmica, que visa oferecer aos alunos que ainda não estão maduros para ingressar no mestrado (ou por não terem proficiência em inglês ou por terem dificuldade com a produção de projetos), mas têm o perfil necessário, meios para se preparar. Eles passarão por um processo de aperfeiçoamento de 10 meses, tempo no qual podem receber bolsa de R$ 800.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a coordenadora da Direito GV, o financiamento dos alunos acontece para formar pensadores para esta área do conhecimento. “A gente quer que o aluno faça esse mergulho porque a gente quer que o aluno se envolva e possa construir novas perspectivas de pensamento”, diz Adriana.

Processo seletivo. Até o dia 24 de agosto, o valor da taxa de inscrição é R$ 100,00. A partir das 18 horas de 24 de agosto até o dia 10 de setembro, quando acaba o prazo, o valor passa para R$ 180,00. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fgv.br/processoseletivo. É possível pedir isenção da taxa.

A divulgação final dos aprovados no processo seletivo, dos beneficiados com a bolsa Carlos Chagas e com a Bolsa de formação pré-acadêmica será no dia 26 de novembro. As matrículas serão realizadas no dia 07 de dezembro de 2012, na sede da DIREITO GV.