Abertas inscrições para concorrer a bolsa de estudos com Nobel de Física

Pesquisadores brasileiros terão a chance de estudar ao lado de ganhadores do prêmio Nobel. Estão abertas até 24 de abril as inscrições, gratuitas, para concorrer a uma bolsa de estudos de doutorado pleno em Física (Grafeno) na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Os pesquisadores da Andre Geim e Konstantin Novoselov, da instituição britânica, ganharam o Nobel de 2010 por experimentos com o grafeno, uma forma mais forte de carbono.

A oportunidade é possível pela parceria entre o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras e a instituição de Manchester. Pode tentar a bolsa apenas quem terminou a graduação e o mestrado em Física em uma das 65 instituições de ensino superior cadastradas – Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp), 47 federais, dez estaduais e cinco particulares. Ainda participam a Mackenzie, a Metododista, a Federal de São Carlos (UFScar), a Federal do ABC (UFABC) e a Federal de São Paulo (Unifesp).

Caso o candidato não tenha o título de mestre, pode comprovar ter sido bolsista do Programa de Iniciação Científica do CNPq, por período mínimo de um ano e seis meses. As aulas e atividades acadêmicas do intercambista serão todas em inglês. Os interessados podem conferir a lista de instituições parcerias no site do Grupo Coimbra e se inscreverem nas Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-graduação ou nas assessorias de Relações Internacionais.

O resultado da seleção será divulgado no dia 3 de junho nos sites do GCUB e da Universidade de Manchester. O selecionado começa o doutorado em setembro de 2014, em curso de 3 anos.