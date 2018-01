Abertas inscrições para bolsas do ProUni do segundo semestre

SÃO PAULO – O Ministério da Educação (MEC) abriu as inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) nesta terça-feira, 6. Ao todo, são oferecidas 147.492 bolsas, das quais 67.603 são integrais e 79.889, parciais (com 50% de desconto). Participam do programa 1.076 instituições privadas de ensino superior . As inscrições ocorrem até sexta-feira, 9, diretamente no site do MEC, e são referentes ao segundo semestre de 2017.

O maior número de vagas se concentra no Estado de São Paulo, que tem 35.047 bolsas, seguido de Minas Gerais (16.610) e Paraná (11.590). Dos cursos, a maior quantidade de oportunidades são em Engenharia (16.314 vagas), Administração (14.273) e Psicologia (10.191).

A lista com os selecionados deve ser divulgada na próxima segunda-feira, 12. Após a matrícula da primeira chamada, será feito um segundo chamamento no dia 26 de junho e, por fim, serão abertas inscrições para uma lista de espera no dia 7 de julho. Na segunda-feira, 5, o MEC já havia divulgado o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que já está com a lista de espera aberta.

Podem se candidatar às vagas do ProUni pessoas com deficiência ou que cursaram o ensino médio na rede pública de ensino ou em escolas privadas como bolsistas integrais. Para as bolsas integrais, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, enquanto, no caso das parciais, a renda pode ser de até três salários mínimos per capita. Além disso, são oferecidas bolsas para professores de educação pública básica.

Para se inscrever, é necessário ter tirado nota superior a 449 pontos na edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também é preciso ter obtido nota acima de zero na redação.