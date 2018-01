Abertas inscrições da Bolsa Chevening para mestrado no Reino Unido

Brasileiros residentes no Brasil, com planos de fazer mestrado em tempo integral com duração máxima de 12 meses no ano letivo 2012-2013, poderão ter seus estudos custeados pelo Programa Chevening. As inscrições vão até 3 de fevereiro de 2012.

A anuidade máxima paga é de 12 mil libras esterlinas (R$ 33.600), mas é preciso olhar com atenção as áreas de concessão da bolsa. Anualmente são oferecidas em torno de 20 bolsas no Brasil.

As áreas de prioridade para concessão da bolsa Chevening são: Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Energia; Resolução de Conflitos e Segurança; Finanças e Economia; Relações Internacionais, Direitos Humanos e Desenvolvimento; Política e Administração Esportiva; e áreas do Direito relacionadas a esses setores.

Mais informações sobre o Programa Chevening pelo www.chevening.org.br ou chevening@britishcouncil.org.br