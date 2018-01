Governo britânico abre inscrições para bolsas de estudos

O Ministério das Relações Exteriores Britânico abriu nesta segunda-feira as inscrições para o Programa Chevening, que oferece bolsas para cursos de pós-graduação (especialização ou mestrado) em mais de 130 universidades do Reino Unido. O prazo para as candidaturas vai até o dia 31 de março.

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deve ser brasileiro, morar e trabalhar no Brasil, ter curso superior completo, pelo menos dois anos de experiência profissional e domínio da língua inglesa. Pede-se também que o candidato tenha se destacado na sua área de atuação e deseje estabelecer vínculos com o Reino Unido.

O programa oferece auxílios de até 12 mil libras esterlinas para cobrir as taxas do curso ou os custos de manutenção do bolsista – o que não inclui despesas com a família do estudante. As passagens aéreas não são pagas pelo Chevening, apenas em casos especiais selecionados a critério do programa.

O candidato à bolsa assumirá a responsabilidade por conseguir uma vaga na universidade britânica. O British Council disponibiliza uma lista completa com os endereços das páginas das instituições britânicas.

As áreas de estudo priorizadas na seleção dos candidatos são: “Mudança climática, desenvolvimento sustentável e energia”, “Finanças e economia”, “Políticas e administração esportiva”, “Ciências e inovação”, “Relações internacionais e desenvolvimento”, “Resolução de conflitos e segurança” e áreas do direito relacionadas a todos esses setores.

Mais informações: www.chevening.fco.gov.uk