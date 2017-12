ABC terá feira de orientação profissional neste sábado

Por Bruna Tiussu

Estudantes do ensino médio, universitários e recém-formados terão mais uma oportunidade de conhecer melhor as profissões que escolheram seguir. O Colégio Singular e o Anglo Vestibulares promovem, no sábado dia 22, o Encontro de Informação Profissional (EIP). O evento será realizado no Colégio Singular de Santo André (Rua Álvares de Azevedo, 222), no ABC Paulista, das 14h às 17h30 e a entrada é gratuita.

Mais de 250 profissionais de diversas áreas vão participar desta que será a 26ª edição do evento. Além de falar sobre os cursos universitários, mercado de trabalho e as possibilidades de carreira dentro de cada área, vão oferecer atendimento individual para tirar as dúvidas de cada um. Serão abordadas cerca de 50 carreiras.

Segundo a coordenadora do EIP 2009, Débora Lúcia Comparini Gonçalves, a expectativa é que as engenharias sejam a grande procura deste ano. “Periodicamente realizamos nas unidades de colégio e de cursinho o Plantão SOV (Serviço de Orientação para os Vestibulares), onde percebemos a procura acima da média pelo curso de Engenharia. No Encontro Profissional teremos mais de 15 modalidades, entre elas Engenharia de Produção, Têxtil, Mecânica, Automotiva, Elétrica e de Computação”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A expectativa é que outra área tenha bastante procura, a de Relações Internacionais. Segundo Débora, por ser uma carreira relativamente nova, chama a atenção dos jovens. “A procura pelo curso cresce a cada ano e a disputa nos vestibulares é bastante acirrada. Está constantemente na mídia, chama a atenção dos jovens e, além disso, apresenta mercado aquecido para profissionais capacitados”, explica.

O EIP terá também a Sala de Estudantes, um espaço que reunirá alunos de grandes universidades (USP, Unicamp, UFSCar, UNESP e UFABC) que poderão compartilhar com os visitantes suas experiências acadêmicas.

Mais informações no site www.singular.com.br ou pelo telefone (11) 4990-2000.