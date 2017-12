No primeiro dia de provas do Enem de 2012, o candidato precisou analisar trechos da música “A vida do viajante”, do compositor pernambucano Luiz Gonzaga, que teve o centenário comemorado neste ano. Confira abaixo o clipe da música:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.