A vez do espanhol

* Por Gabriela Riani, de 21 anos, estudante de Relações Públicas. Faz curso de espanhol no Equador

“No ano passado fiz um intercâmbio de três meses em San Diego, Estados Unidos, para estudar inglês. Pensei que seria o primeiro e único intercâmbio da minha vida, mas logo percebi que precisava aprender espanhol para ter vantagens no mercado de trabalho. Decidi fazer outro curso no exterior.

Minha mãe apoiou a minha decisão, mas impôs uma condição: que eu estivesse de volta antes do Natal, para passar as festas com a família, e que eu ficasse apenas um mês fora. Como tenho um amigo equatoriano que mora em Quito, resolvi vir para cá estudar o idioma.

Vivo em uma residência estudantil que fica dentro do câmpus da escola. Estudo pelas manhãs e aproveito o restante do dia para conhecer a cidade com meu amigo. Ter a companhia de um nativo faz muita diferença, pois ele me leva para lugares que a maioria dos turistas desconhece.

Quito está localizada em meio à Cordilheira dos Andes, a quase 3 km de altitude, e é muito diferente de São Paulo. Quase não há prédios e a comida é muito barata. Para se ter uma ideia, é possível almoçar em um restaurante bacana com entrada, prato principal, sobremesa e um suco por apenas três dólares!

Nos fins de semana sempre viajo com meu amigo. O lugar mais encantador que conheci até o momento foi Cuicocha, uma lagoa vulcânica lindíssima. Está sendo uma ótima experiência.”

