Universidade que fica nas dependências da Nasa anuncia finalistas de concurso de bolsas

A Singularity University (SU) anunciou os nomes dos seis brasileiros finalistas do concurso de bolsa para estudar na instituição, que fica nas dependências da Nasa.



Alessandro Soares Borges Leite, David de Souza, Fabio Teixeira, Marcelo Alves Pedrozo, Paula Midori Nakayama e Renato Kimura da Silva, alunos e ex-alunos da Fiap (Faculdade de Tecnologia e Informação), deixaram para trás outros 223 concorrentes.



Todos responderam à mesma pergunta: “Qual é sua proposta de inovação tecnológica que pode transformar e trazer valor agregado à vida de pelo menos um milhão brasileiros nos próximos quatro anos?”. A maioria dos inscritos apresentou projetos voltados ao transporte na cidade de São Paulo.



Os projetos foram avaliados de acordo com quatro critérios: visão empreendedora, relevância nacional, coerência e viabilidade. Dos seis finalistas, três foram escolhidos por voto dos alunos no portal da competição e três pela equipe acadêmica da Fiap – uma banca examinadora composta por três professores-doutores e dois diretores da equipe administrativa.

O vencedor ganhará uma bolsa de estudos no valor de US$ 30 mil para o programa GPS 2010, da Singularity University. O programa vai, no mínimo, de 19 de junho a 31 de julho de 2010. Além disso, todos os demais custos de viagem serão pagos pela SU, e a Fiap dará apoio para a obtenção dos documentos necessários, como passaporte e visto americano.



O resultado final sai na sexta-feira, dia 23. O concurso foi lançado há um mês, numa parceria entre a SU e a faculdade brasileira – a primeira parceria em todo o mundo da SU. Para conhecer todas as propostas, acesse o site da Fiap.