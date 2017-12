“A prova de Linguagens do Enem não é tão inovadora quanto se supõe”, afirma especialista

Redundância de assuntos e esvaziamento de conteúdo. Esse é o resumo feita da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem pelo escritor e professor de Português em Curitiba, Paulo Bearzotti Filho.

“O Enem ainda mantém um espírito de concepção moderna da língua, mas analisando a evolução do Exame, percebe-se que os temas presentes na prova se repetem desnecessariamente e há um esvaziamento do conteúdo de gramática”, fala Filho.

Um dos textos presentes na prova de Linguagens foi de sua autoria. “Fiquei muito feliz, foi uma honra, surpreendeu-me de um certo ponto de vista”, comenta. “O texto é sobre a importância do desenvolvimento do léxico erudito para o desenvolvimento de um conteúdo mais contemporâneo. Esse fragmento fala de como as diferentes línguas expressam diferentes culturas, por possuírem diferentes significados”.

Confira a questão e veja se você acertaria o item (a respostas está logo abaixo):

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: D (Fonte: http://enem.portalpositivo.com.br/ )