Lost in translation

* Por Vanessa Fernandez, de 27 anos. Formada em Marketing pela Anhembi Morumbi, trabalha como au pair nos EUA desde janeiro deste ano

“Oi, gente! Meu nome é Vanessa Fernandez, tenho 27 anos e moro na Carolina do Norte há 11 meses. Vim fazer intercâmbio pelo projeto Au Pair, através da agência STB. Hoje eu começo a contar para vocês sobre essa viagem.

Está sendo a melhor experiência da minha vida! Você sai do Brasil, deixando para trás sua vida, costumes, família, amigos, emprego. E é como se começasse do zero. Parece que a vida me deu uma folha em branco e estou escrevendo uma página inteirinha de experiências a cada dia.

Você amadurece além do que achava ser possível, torna-se mais ser humano, aprende a ser “gente grande” de verdade! Adquire maturidade, independência, o que te torna uma pessoa melhor a cada dia.

Viajei muito durante esse ano, como vocês podem ver pelas fotos abaixo. Conheci lugares que jamais imaginei que seria possível! Aqui o sonho parece mais facil de se tornar realidade.

Fiz muitos amigos, melhorei meu inglês e realmente vivi intensamente todas as oportunidades que explorar um outro país te oferece.

No começo não foi facil, claro. Imagine de repente acordar em outro lugar, falar outra língua 24 horas por dia, adaptar-se a novos costumes, cultura, maneira de viver… Mas o ser humano adapta-se muito rápido, então somos capazes de nos tornar parte do novo “mundo”.

Não tenho dúvidas de que voltarei para o Brasil mais bem preparada para o mercado de trabalho. O nosso país procura pessoas com essa bagagem, com essa experiência, e esse foi um dos motivos para eu decidir realmente fazer valer a pena, e enfrentar esse grande desafio!”

