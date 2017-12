À espera do feriado

“A semana passada foi monótona: só estudo, estudo, estudo, estudo… Eu até perdi um pouco a noção do tempo. Quando era quinta eu achei que era sexta. Tive problemas com minha cachorra e faltei um dia no cursinho. Mas foi bem aquele que os professores resolveram judiar e passaram muita lição. Aí meu final de semana foi à base de estudos, estudos, estudos…

Gosto muito da revisão e é bom pecar pelo excesso. Mas é muito puxado! Só de geografia eu fiz uns 70 testes na quinta-feira!

Estou esperando ansiosamente o feriado. Quero muuuito descansar, ficar em casa, dormir até tarde, assistir a filmes. Nada de estudar, quero só descansar. Vai ser o último fim de semana livre: dia 8 já tem unesp e depois toda aquela bateria de vestibulares!

Continuo na academia pra relaxar. Cheia de dor muscular, mas a cabeça dá uma descansada. Chega nessa fase eu penso muito psicológico e deixo tudo lá na academia. E durmo melhor também!

Ainda tem metade da semana pela frente, mas o feriado tá chegando… Fiquei até sabendo que vai ter sol. Vou respirar um pouco ao ar puro, e não só o ar condicionado do cursinho.”