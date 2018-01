A educação como pauta do governo

Os participantes do debate respondem: Com eleições no próximo ano, como dar continuidade aos projetos de educação?

Paulo Renato diz que a educação vai ganhando um status diferenciado na política do País. “Mesmo com todas as críticas que recebemos, se olharmos em termos gerais, em muitos aspectos a política deu segmento ao que vínhamos fazendo no governo Fernando Henrique”.

O secretário não vê o risco de uma mudança muito significativa na educação com a transferência de governo. “Nós temos hoje indicadores significativos que ajudam a criar uma unidade dentro do assunto. Não vejo possíveis discrepâncias no futuro”.

Haddad concorda com o progresso do tema no governo. “Eu vejo com bons olhos a evolução da educação no Brasil. Depois de 5 anos dentro o governo, eu diria que, em geral, as divergências são resolvidas e é sempre possível construir uma unidade de pensamento”, diz.

O ministro afirma ainda que o tema educação perpassa os partidos políticos. “Posso dizer que está se formando um ‘partido da educação’ dentro do governo”.