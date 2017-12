* Por Lívia Kilson, de 17 anos, aluna do 3.º ano do ensino médio em Macaé (Rio). Faz intercâmbio na República Checa desde agosto pela American Field Service

“Não me arrependo de ter tido a coragem de partir para um destino não muito comum na escolha dos intercambistas. Estou morando em Pisek, uma cidade linda e bem cuidada ao sul da região da Bohemia, na República Checa. O povo daqui é muito acolhedor, divertido e tem um coração gigante. Não existe isso de ‘europeu frio’.

A começar pela minha família hospedeira. Tenho três irmãs: duas mais velhas, que não moram em casa, e uma um ano mais nova e que estuda na mesma escola que eu. Meu pai é um viajante (isso mesmo, esta é a profissão dele). Ele trabalha fazendo expedições e acampamentos de sobrevivência na natureza. Tem uma base na Antártida e está sempre pelo mundo, ou cuidando das ovelhas da fazenda, que ele adora. Minha mãe é uma típica europeia. Usa saiotes, tem um cabelo grande, lindo e lisinho, e se preocupa comigo como ninguém. Minha avó, que também mora com a família, é outra fofa. Ela entende um pouco de inglês e sabe fazer de tudo. É uma senhora muito ativa, apesar dos seus 88 anos, e está sempre preocupada com a quantidade de comida que eu como, que, segundo ela, é muito pouca.

A comida daqui é deliciosa – os típicos knedliks, uma espécie de pão checo à base de farinha ou batata, fazem parte da minha alimentação diária.

Na escola, todos me acolheram como se fôssemos amigos de longa data. Me ajudam em tudo e se preocupam comigo. Estão sempre me mostrando lugares novos e tentando me fazer sentir em casa. E, claro, tentam me ensinar um pouco de checo e são pacientes quando eu não consigo falar a bendita letra “ř”, especialidade que diferencia o idioma checo do eslovaco.

Estou passando os meses mais felizes da minha vida. Entrar numa rotina diferente e ter novas experiências dão sentido para o intercâmbio. Claro, nem sempre estamos preparados para o choque cultural, para as desventuras, para a saudade. Mas essa é a magia, ver que cada momento aqui te faz crescer e aprender. E que, mesmo sem estar preparada para os “tapas” que a vida vai te dar, você aprende a lidar com as situações sob novas perspectivas. Com certeza eu voltarei transformada dessa viagem.”

