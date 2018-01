Unifesp divulga aprovados em 2ª chamada

A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) divulgou nesta terça a relação dos 384 candidatos do Vestibular 2010 pelo sistema misto da 2ª chamada para matrícula em sete cursos de graduação da Universidade.

Desse total, 357 candidatos foram classificados pelo sistema universal e 27 pelo sistema de cotas.

A relação com o nome dos candidatos convocados, juntamente com a classificação, pode ser encontrada no site. No link também está disponível a lista de espera da segunda chamada.

O sistema Misto compreende os cursos que optaram pela seleção em duas fases (Enem e provas do vestibular)

A matrícula na instituição deve ser feita somente nesta quinta, 25, nos horários e locais indicados a seguir:

Das 8h às 12h:

Câmpus São Paulo: Rua Borges Lagoa, 770

Vila Clementino – São Paulo/SP

Das 16h às 20h:

Câmpus Diadema: Rua Arthur Ridel, 275

Eldorado – Diadema/SP