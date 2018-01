‘Deixaram as 3 provas mais difíceis para o mesmo dia!’

* Por Daniela Amorim

Camila Gomes, de 22 anos, que tenta vaga em Direito, foi a primeira estudante a deixar o prédio da Uerj, no Maracanã, zona norte do Rio, às 15h06. Ela disse que achou as provas de hoje mais complicadas que as de ontem. “Deixaram as três provas mais difíceis para o mesmo dia! Português estava mais pesada. As respostas tinham as mesmas frases, mudando uma só palavra, que alterava completamente o sentido”, contou Camila.

Candidata a uma vaga em Enfermagem, Carolina da Costa Simões, de 21 anos, considerou as provas de hoje mais fáceis que as de sábado e as de 2010. “Acho que tive menos dificuldade porque, pelo fato de ser meu segundo Enem, estava mais preparada.”