700 professores participam de oficina sobre redação da Unicamp

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) realiza amanhã a oficina A Redação no Vestibular Unicamp, sobre as características da nova prova de redação que passou a ser aplicada desde o último vestibular. A Oficina é voltada a professores do ensino médio. As inscrições estão encerradas.

A oficina será oferecida em dois sábados, 7 e 14 de maio. Participam do evento 340 professores em cada dia. As atividades vão das 9h às 17h, no câmpus da Unicamp.

Segundo a Comvest, a realização da oficina reflete a preocupação em divulgar as características de sua prova à comunidade externa, devido à importância da redação em seu exame.

A nova prova de redação da Unicamp será apresentada e os participantes poderão saber também quais são os critérios de correção dos textos. “A oficina é uma oportunidade para o professor conhecer e entender a prova e poder preparar melhor seus alunos para o vestibular”, diz a Comvest, em nota.