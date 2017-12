70 estudantes também perdem a prova em BH

O trânsito lento em praticamente todas as principais vias de Belo Horizonte por causa da chuva que castiga a capital mineira desde cedo fez com que cerca de ao menos 70 estudantes perdessem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Eles não conseguiram chegar a tempo e encontraram fechados os portões da Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais, na região Noroeste da cidade. Já na Faculdade Pitágoras, na região Oeste, a falta de luz atrasou o início das provas.

Em outras regiões da cidade o tráfego também ficou bastante congestionado e por pouco a estudante Bárbara Martins, de 17 anos, não perdeu as provas. Molhada e um pouco esbaforida, ela mostrou alívio ao encontrar aberto o portão da Escola Estadual Barão do Rio Branco, na Savassi.

Ela usará a nota do exame para a primeira etapa do curso de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Eu podia ter estudado um pouquinho mais. Mas achei que ia perder a prova”, desabafou.

O Ministério da Educação não divulgou balanço de desistência ou atrasados em Belo Horizonte. Do total de 4,6 milhões de inscritos para participar da edição 2010 do Enem, 538 mil estão em Minas Gerais.

(Marcelo Portela, para o Estadão.edu, de Belo Horizonte)