Números, rendimentos e aplicações lucrativas em ações estarão na cabeça de estudantes de 16 a 19 anos neste sábado. Eles fazem parte da 6ª eliminatória do Desafio BM&FBOVESPA, que sorteou entre 529 instituições inscritas, 210 para participar do evento ao longo do ano. A cada edição, eram sorteadas 35 escolas. O objetivo da competição é ensinar aos alunos, através de uma disputa, conceitos de economia e do mercado de ações.

Nesta etapa as instituições estarão representadas por um grupo de três a cinco alunos, e um professor. O público estimado é de 335 participantes

A competição é dividida em duas etapas. A primeira, teórica, terá palestras sobre educação financeira e conceitos de mercado. Os alunos deverão avaliar, sem a ajuda do professor, o que foi exposto. A nota obtida por cada escola determina um valor virtual limitado a R$ 50 mil que será utilizado durante a disputa entre equipes.

Na segunda parte, os estudantes testam seu conhecimento na prática. Eles participam de cinco simulações de investimento em ações, utilizando o valor conquistado na fase anterior para definir sua própria carteira de ações. A estratégia de cada equipe toma como base dados fornecidos pela BM&FBOVESPA sobre macroeconomia, informações sobre empresas de diferentes setores e cotações dos papéis. As cinco equipes que obtiverem as maiores rentabilidades classificam-se para a grande final, que será realizada em 28 de novembro.

O Desafio BM&FBOVESPA foi criado em 2006 e, até hoje, já atraiu mais de 7,9 mil participantes interessados em educação financeira. Informações adicionais estão no site www.bmfbovespa.com.br/desafio.