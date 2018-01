50 bolsas para cientistas

O Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP realiza em São Paulo, entre 27 de novembro e 4 de dezembro, o Encontro Internacional de Imunodeficiências Primárias. Serão distribuídas 50 bolsas integrais para pós-graduandos e jovens cientistas selecionados no Brasil e exterior que apresentarem os melhores projetos para participar do encontro.

As inscrições vão até 17 de outubro pelo site do evento.

As propostas serão avaliadas por um comitê coordenado pela professora Magda Carneiro-Sampaio, da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora geral do curso e os bolsistas serão anunciados no dia 28 de outubro.

O encontro reunirá professores do Hospital Infantil Meyer, de Israel, da Universidade de Antioquia, na Colômbia, do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França e do também francês Hospital Necker, da Universidade de Cambridge, entre outros.

Em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, de Portugal, o evento é um dos sete cursos programados para 2010 para integrar o programa Escola São Paulo de Ciência Avançada da Fapesp.