4ª Feira de Profissões da USP será no Memorial da América Latina

Por Bruna Tiussu

A USP promove, de 4 a 6 de agosto, a 4ª Feira de Profissões, com informações sobre os mais de 230 cursos de graduação que a universidade oferece em todos os seus campus.

Neste ano o evento será fora da Cidade Universitária, será realizado no Memorial da América Latina, próximo a estação Barra Funda, para facilitar o acesso dos estudantes. O horário da feira é das 9h30 às 16h30 e a entrada é gratuita.

O público alvo do evento são os alunos vestibulandos, egressos de escolas particulares ou públicas e cursos pré-vestibulares. Além de informações sobre as graduações, eles poderão conhecer as atividades de cultura e extensão desenvolvidas pela USP e terão contato com professores, funcionários e alunos da universidade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Haverá também um estande onde os participantes poderão tirar suas dúvidas sobre o vestibular Fuvest 2010 e sobre o Inclusp, programa que visa ampliar o acesso dos estudantes de escolas públicas ao ensino superior.

Grupos de escolas devem se inscrever pelo site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária: www.usp.br/prc

Outras informações pelo telefone (11) 3091 3511