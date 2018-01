3º Prêmio Jovem Jornalista leva vencedores à Inglaterra

Estudantes de Jornalismo de todo o Brasil podem participar da 3ª edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, realizado pelo Instituto Vladimir Herzog. Os universitários têm até 30 de setembro, sexta, para cadastrar seus trabalhos e concorrer a uma viagem para presenciar o Encontro Mundial de Jovens Artistas 2012, em Nottingham, na Inglaterra (WEYA-World Event Young Artists 2012). A inscrição é gratuita, com informações sobre regulamento e ficha cadastral no site www.vladimirherzog.org.

Para se inscrever, os futuros jornalistas deverão elaborar uma pauta, nos padrões determinados no regulamento, sobre o tema “Oito objetivos do Milênio”, que compreenda os assuntos Direito à Vida e/ou Direito à Justiça. O projeto pode ser produzido em grupos de até três alunos, com obrigatoriedade de orientação de um professor da universidade em que os candidatos estão matriculados.

As sugestões de pauta poderão ser elaboradas com o objetivo de realização de matéria para jornal, revista, rádio, televisão, internet, web-rádio, web-tv ou até mesmo fotojornalismo.

Uma comissão julgadora avaliará a originalidade, a relevância, a ética na elaboração e apresentação, entre outros critérios, e elegerá os dois melhores projetos. Eles serão apresentados ao público em 24 de outubro de 2011, no Teatro Tuca, em São Paulo, durante a cerimônia de entrega do 33º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos.

Os escolhidos terão a oportunidade de produzir a matéria jornalística baseada na pauta apresentada, totalmente custeada pelo Instituto Vladimir Herzog, e ainda ver seu trabalho publicado em um dos prestigiados meios de imprensa do País. Além disso, a melhor reportagem renderá ao autor, ou autores no caso de equipe, a viagem para participação do Encontro de Jovens Artistas, na Inglaterra.

Para baixar o regulamento e realizar a inscrição basta acessar o endereço www.vladimirherzog.org.

