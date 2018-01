A taxa de abstenção do segundo dia de provas da 2ª fase do vestibular de inverno da Unesp chegou a 15,7%. Dentre os 10.019 candidatos convocados para a etapa, 1.576 não compareceram para resolver as questões da prova de códigos e linguagem e fazer a redação.

No sábado, 23, a abstensão chegou a 14,1%, segundo informações da Fundação Vunesp, responsável pela realização do vestibular.