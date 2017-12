290 mil alunos prestam vestibulinho de Etecs

Cerca de 290 mil estudantes de todo o Estado de São Paulo prestaram ontem a prova para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). O gabarito oficial já está disponível no site vestibulinhoetec.com.br.

Os candidatos a uma das 85.112 vagas tiveram de responder a 50 questões de múltipla escolha, relacionadas às diferentes áreas do saber, à comunicação e à expressão, em diversos tipos de linguagem. O conteúdo abrangeu conhecimentos do ensino fundamental do 6.º ao 9.º ano.

O curso técnico de Enfermagem da capital foi o mais concorrido, com 19,48 candidatos por vaga.