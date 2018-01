2,5 mil vagas de estágio para alunos de Administração

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está recrutando estudantes do terceiro ao último ano do curso de Administração de Empresas para preencher 35 vagas de estágio ofertadas por empresas de médio e grande porte localizadas em São Paulo. Os candidatos precisam ter conhecimentos do pacote Office e inglês do nível intermediário ao avançado.

O valor da bolsa-auxílio varia de R$ 800 a R$ 1.294, para jornada de 6 horas, de acordo com a empresa e período do curso. A maioria oferece benefícios que ultrapassam os previstos na Lei de Estágio (auxílio-transporte, seguro, recesso remunerado), beneficiando os estagiários também com vale-refeição, restaurante ou refeitório no local, além de planos de saúde. Os estágios têm duração de dois anos, com possibilidades de efetivação.

Para se candidatar a essas vagas, o estudante deve ser cadastrado no banco de dados do CIEE e entrar em contato na próxima semana, com a área de atendimento, pelo telefone (11) 3046-8220, das 8h às 20h.

Além dessas oportunidades, o CIEE oferece nesta semana aproximadamente 2.500 vagas de estágio em empresas públicas e privadas no Estado de São Paulo, para alunos de Administração. Para concorrer, basta fazer a inscrição no portal www.ciee.org.br ou, se já é cadastrado, verificar com o seu login as oportunidades adequadas ao seu perfil.