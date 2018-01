20 universitários desenvolverão projetos científicos no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) iniciou a 20ª edição do Programa Bolsas de Verão. Participam 20 estudantes universitários, 16 brasileiros e quatro do exterior (Chile, Colômbia, Argentina e Costa Rica).

Nos meses de janeiro e fevereiro os estudantes desenvolverão projetos científicos sob orientação de pesquisadores dos três laboratórios nacionais que integram o CNPEM: o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio) e o Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE).

Neste ano, 330 estudantes inscreveram-se no programa, 197 do Brasil e 133 de outros países da América Latina e Caribe. Os 20 aprovados foram selecionados a partir de critérios que levam em conta, fundamentalmente, currículo e desempenho acadêmicos.

O Bolsas de Verão foi criado em 1991 e realizado pela primeira vez em 1992, pelo LNLS. Desde então, 210 bolsistas participaram do Programa, que tem o objetivo de estimular vocações para a atividade científica e tecnológica. Cada estudante tem a missão de realizar um projeto científico, que é proposto por um pesquisador-orientador, e apresentar resultados ao final de 55 dias de trabalho. Dez bolsistas desenvolverão projetos no LNBio, sete no LNLS e três no CTBE.