2ª etapa das Olimpíadas da Facamp ocorre dia 15 de agosto

A Facamp vai realizar a 2ª fase da segunda edição das Olimpíada de Atualidades, voltada para estudantes da 3ª série do ensino médio ou de curso pré-vestibular.

Essa etapa será no dia 15 de agosto, e o candidato responderá a 60 questões de conhecimentos gerais. As provas serão presenciais – realizadas nos cursinhos e escolas credenciados pela Facamp.

A final da competição será em 19 de setembro, no câmpus em Campinas, com 10 questões de conhecimentos gerais e uma redação. Na primeira edição das Olimpíadas, o assunto foi bem atual: o pré-sal.

Participaram da primeira Olimpíada mais de 20 mil jovens das cidades de Campinas, Bauru, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Pouso Alegre, Belo Horizonte, Londrina, Campo Grande e Goiânia.

