2ª aplicação da prova amarela deve ser no dia 27 e 28 de novembro, ou 4 e 5 de dezembro

Segundo o Estadão.edu apurou, o Ministério da Educação (MEC) deverá fazer a segunda edição das provas do Enem, para quem foi prejudicado pelos erros no caderno amarelo, entre os dias 27 e 28 de novembro, ou entre os dias 4 e 5 de dezembro.

No dia 28, em São Paulo é a primeira fase do vestibular da Fuvest. Já no dia 5 de dezembro, é a prova da PUC-SP. Segundo o MEC, cerca de 2 mil candidatos foram prejudicados por erros no encarte na prova amarela., que veio com questões repetidas e outras faltando.

