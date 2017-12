Candidato esquece RG no bolso da calça usada ontem e perde Enem

* Por Lauriberto Braga

FORTALEZA – Chorando copiosamente, Luan Leite, de 17 anos, foi barrado no segundo dia da aplicação de provas do Enem em Fortaleza. Luan chegou até bem antes do começo das provas numa faculdade no bairro nobre da Aldeota, mas estava sem o RG. Candidato ao curso de Odontologia, Luan esqueceu o documento no bolso da calça que vestiu para o primeiro dia de provas, ontem.

“Hoje troquei de roupa e acabei esquecendo a identidade. Já estava me dirigindo para a sala de prova, mas não encontrei a identidade e não dava mais tempo de voltar para pegar”, lamentou. “Passei todo este ano me dedicando ao Enem. Foi muito azar o que aconteceu.”

Luan disse que matemática, português e redação, as provas de hoje, eram sua especialidade. “Sou melhor nessas disciplinas, mas fazer o quê. Esperar 2013”, finalizou.