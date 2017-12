*Por Lauriberto Braga

FORTALEZA – Na maioria dos locais de prova em Fortaleza, os alunos até chegaram mais cedo que o indicado pela organização do Enem. Houve casos de estudantes que estavam três horas antes do exame nos dois lugares com maior concentração de candidatos da cidade: os campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Na Uece, Jander Soares Silva, de 21 anos, chegou às 9 horas. “Ontem acabei chegando em cima da hora. Hoje , não. Estou aqui desde cedo para não ter dificuldades”, afirmou.

Na Unifor, Thais Rocha, de 19 anos, chegou às 10 horas. “Estou ansiosa para que comece logo e por isso cheguei cedo até para evitar qualquer contratempo”, disse.