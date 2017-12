Após término do primeiro dia de provas, Enem é alvo de brincadeiras nas redes sociais

Mal os candidatos terminaram de fazer as provas em todo o País e as redes sociais já estão cheias de piadas sobre a prova do Enem. Uma das hashtags mais famosas é a #AprendiNoEnem, com referência a várias das questões do primeiro dia de exame.



No perfil @Aprendi_No_Enem, uma das brincadeiras faz alusão à questão de história sobre regimes totalitários, que mostra o Capitão América agredindo o ditador alemão Adolf Hitler. A mensagem diz: “#AprendiNoEnem que Hitler não se matou…Foi o Capitão América que espancou ele até a morte!”



Veja outras postagens:



#AprendiNoEnem que além de preguiçosos os tamanduás são tarados!

#AprendiNoEnem que existem garotas que acham que as lâmpadas de seus quartos servem como bronzeadores.

#AprendiNoEnem que o rei Luís XIV era um DragQueen !