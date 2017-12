11 cursos grátis de tecnologia em SP (em parceria com Catho e Facebook)

Projeto social da Casa Taiguara, em parceria com a Catho e o Facebook, está com inscrições abertas para 11 cursos gratuitos de tecnologia. O prazo vai só até 20 de março. As formações são voltados para alunos da rede pública de ensino e têm o objetivo de capacitar e reforçar a entrada dos jovens no mercado de trabalho, segundo a organização.

Os cursos da Casa Taiguara de Cultura Digital (CTC-Digital) são:

– Web Design

– Arte Digital

– Programação Básica

– Office Avançado

– Audiovisual

– Modelagem 3D

– Google Adwords

– Game Design

– Game Tester

– Python

– Facebook para Negócios

Ministrados no centro de São Paulo, as formações são presenciais, com carga horária de 48 a 80 horas e quatro meses de duração.

Os candidatos devem fazer um pré-cadastro por meio do site www.casataiguara.org.br. O processo seletivo é dividido em duas etapas.

A primeira inclui provas de Português, Matemática, Lógica e uma específica do curso que o candidato escolheu. Ao todo, são 40 questões de múltipla escolha, dez em cada parte da prova. O candidato passa depois, na segunda etapa, por uma entrevista com um professor.

A CTC- Digital é um projeto social que atua na formação técnica digital de jovens de 15 a 21 anos, estudantes de escolas públicas. Os cursos são gratuitos para os jovens são financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD). A metodologia é baseada no Gamefication. Ao longo do programa, os participantes terão workshops com profissionais do mercado, além de visitas técnicas a empresas como Google e Microsoft.

Serviços

11 cursos gratuitos voltados para área de tecnologia digital

Inscrições até 20 de março por meio do site www.casataiguara.org.br ou pessoalmente.

Local: CTC-Digital – Rua 24 de maio, 276 – República – São Paulo – SP

Valor: Gratuito

Pré-requisitos: Ter de 15 a 21 anos e concluído ou estar cursando o ensino médio na rede pública

Informações: www.casataiguara.org.br ou 3105-7748

Facebook: facebook.com/casataiguaradecultura