1 milhão de universitários podem usar plataforma online de Mobilidade Urbana Sustentável

Deslocar-se da universidade ao estágio e do estágio para casa com menor custo, a menor distancia e da maneira mais ecologicamente correta possível. Essa é a proposta do site Campus Aberto, que busca incentivar as pessoas a realizar seus deslocamentos de uma maneira mais sustentável, integrando diversas formas de mobilidade tais como: metrô, carro, ônibus, trem, bicicleta e táxi.

Para o universitário participar do Campus Aberto, basta estar matriculado numa das universidades cadastradas no sistema, fazer o cadastro e solicitar ou oferecer uma carona, encontrar usuários para irem de bicicleta na universidade ou formar um grupo para dividir um táxi.

A ideia foi executada pelo Instituto de Mobilidade Verde com o apoio do Catraca Livre, Green Mobility e apoio institucional da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de SP, CPTM e Metrô-SP. Os organizadores do projeto esperam facilitar a vida das pessoas, oferecendo-as formas mais baratas e alternativas ao uso de deslocamentos individuais motorizados.

Outras ferramentas já estão em estudo pelo IMV, como integração com o Metrô e com sistemas de ônibus e trens da cidade. Com todas estas formas de deslocamentos integradas virtualmente, os usuários do sistema, poderão planejar melhor suas rotas. A princípio, o projeto começará na cidade de São Paulo e será ampliado para outras cidades, mas ainda sem previsão de início em outros municípios.