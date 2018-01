Candidato é barrado ao tentar usar carteira de estudante pela 2.ª vez

* Por Angela Lacerda

RECIFE – Sentado no meio-fio da Rua do Lazer, em frente do portão de acesso do bloco B da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Benoit Mota de Almeida, de 17 anos, estava desolado. Foi barrado na entrada da sala onde deveria fazer o exame pela falta de um documento adequado de identificação.

Almeida conseguiu fazer a prova de ontem portando apenas a carteira de estudante, documento que não é aceito como comprovante de identidade. Passou despercebido no primeiro dia. Não prestou atenção às exigências neste segundo dia e acreditava que estava tudo certo.

Ele chegou ao local por volta das 11h30, mas só percebeu o problema às 12h30. Não teve mais tempo para encontrar uma saída desesperada: fazer um boletim de ocorrência, dizendo que havia perdido o documento. E nem de esperar os pais virem de Olinda, onde mora e onde esqueceu a identidade, distante cerca de 40 minutos de carro. “Perdi um ano por falta de atenção”, afirmou, à espera de uma “tremenda bronca” da família.