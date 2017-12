‘Embaixadores’ da USP visitam escolas públicas

A pró-reitoria de graduação da Universidade de São Paulo (USP) lançou a terceira edição do Programa Embaixadores, que tem como objetivo estimular que alunos da rede pública prestem a Fuvest, o vestibular da instituição. Pelo projeto, alunos da USP oriundos da rede pública voltam à escola onde estudaram para trocar ideias com os alunos hoje no ensino médio.

“Estudando em escola pública, o aluno tem uma perspectiva muito pequena em relação ao futuro acadêmico. Muitos param por aí. Acho muito importante ampliar a visão deles”, afirmou Natany de Souza Gomes, uma das voluntárias desta edição do programa. As visitas vão ocorrer durante todo este mês.

O projeto foi idealizado após a constatação de que muitos estudantes nem sequer prestavam a Fuvest.