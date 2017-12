Você sabe matemática? Faça o teste

Reportagem publicada no Estadão no último domingo, dia 1, mostra que a maioria dos adultos não sabe conhecimentos básicos de matemática. Os dados são dramáticos: 75% não sabem médias simples, 63% não conseguem responder a perguntas sobre porcentuais e 75% não entendem frações, entre outros resultados.

O diagnóstico é de uma pesquisa do Instituto Tim/ Círculo da Matemática do Brasil, coordenada pelo professor Flavio Comim, da UFRGS e Cambridge.

E você? Está nesse grupo?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Abaixo, estão as questões que 2.632 pessoas responderam em 25 cidades do Brasil. O formato é oral: o entrevistador perguntava e, de cabeça, o entrevistado respondia. Faça o teste você mesmo e veja se você consegue acertar.

Aproveite e leia aqui a reportagem completa.

* * *

PESQUISA ‘A MATEMÁTICA DOS ADULTOS’ (as respostas estão no final do post)

1. Qual número é maior,  989  1032 ?

2. Suponha que o seu time de futebol jogou 10 partidas no campeonato e fez 2 gols por partida. Quantos gols fez o seu time no total até agora?

3. Um grupo de 6 amigos tem 8 garrafas de bebida em casa cada um e decidiu se reunir para fazer uma festa. Quantas bebidas terá a festa se todos levarem o que tem em casa?

4. Duas vizinhas foram na feira juntas. Uma comprou 30 maçãs custando 4 reais cada. Outra comprou bananas que custavam 6 reais o cacho. Se as vizinhas gastaram o mesmo dinheiro na feira, quantos cachos de banana puderam ser comprados?

5. Se Cristiano Ronaldo é mais rápido que Messi e Messi é mais rápido que Neymar, quem é mais rápido, Cristiano Ronaldo ou Neymar?

6. Se em uma família o pai ganha o salário de R$ 1200 por mês, a mãe ganha R$ 800 e o filho mais velho ganha R$ 700, qual o salário médio da família?

7. O que é ¾ como percentual?

8. Você vai a uma loja comprar uma roupa e vê que custa R$ 70, mas que está 20% mais barato na promoção. Se você comprar esse produto, quanto vai economizar?

9. Uma farmácia tem 20 empregados; 12 trabalham em tempo integral. Qual a fração que trabalha em tempo integral?

(a) 1/6 (b) 2/5 (c) 3/5 (d) 2/3

10. O seu patrão depositou para você um cheque de R$ 1366,87. O quanto é isso arredondado para a próxima centena?

11. Em um ano um cliente ganha 5% de juros na caderneta de poupança para os R$ 600 que tem depositado. O quanto em reais ganha a pessoa no ano?

12. Você foi em uma loja de eletrodomésticos e comprou um fogão de R$ 240 e uma televisão por R$ 500. Porém a loja estava com uma oferta onde na compra de dois produtos você poderia pagar a metade do preço do produto mais barato. Se você levou os dois produtos, quanto pagou no final?

13. Quanto é 15% de R$30?

14. Sua tia lhe deu a receita de um bolo de laranja. Tem que misturar 3 kgs de farinha para um litro de suco de laranja. Se você usar 24 quilos de farinha, quantos litros de suco de laranja precisa?

15. Qual dos números abaixo representa o maior risco de um tratamento médico dar errado?

(a) 1 em 100 (b) 1 em 10.000 (c) 1 em 10

16. Uma família vai visitar os parentes em outra cidade e seu ônibus sai da rodoviária as 11.30 hs. O tempo para chegar na rodoviária é 25 minutos. A companhia de ônibus pede que todos os passageiros chegarem 20 minutos antes do ônibus sair. Qual é o mais tarde que se poderia sair de casa para não perder o ônibus?

17. Quanto dá a soma de 12/13 + 7/8 , aproximadamente?

(a) 1 (b) 2 (c) 19 (d) 21

* * *

* As perguntas feitas foram embasadas nos estudos da OCDE e de alguns países como a Inglaterra e Estados Unidos que pesquisam ativamente o tema, mas foram adaptadas à realidade brasileira.

Respostas >

Q1 – 1032 é o número maior

Q2 – 20 gols

Q3 – 48 garrafas

Q4 – 20 cachos

Q5 – Cristiano Ronaldo

Q6 – R$ 900

Q7 – 75%

Q8 – vai economizar R$14

Q9 – (c) 3/5

Q10 – R$ 1400

Q11 – R$30

Q12 – R$620

Q13 – R$ 4.50

Q14 – 8 litros

Q15 – (c) 1/10

Q16 – 10.45h

Q17 – (b) 2