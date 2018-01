Vai fazer o Enem? Faça as provas anteriores

Fazer as questões das edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode ajudar muito quem vai passar pela maratona do exame no próximo fim de semana, dias 24 e 25. Tanto para conhecer o modelo de perguntas quanto para se habituar com o tempo de prova.

Por isso, o blog separou abaixo todas as edições do Enem desde 2009, quando a prova passou para o formato atual. Não esqueça também de treinar a redação!

Bons estudos 😉

2014



2013



2012



2011



2010



Segunda aplicação 2010

2009