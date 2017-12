Universidades federais preparam novo plano de expansão

As universidades federais preparam um projeto de uma nova expansão da rede nos próximos dez anos, que deve ser apresentado ainda em maio para a presidente Dilma Rousseff (PT). O novo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) terá foco na consolidação das ações realizadas desde 2007, quando o programa foi criado, mas também prevê aumento na oferta de vaga. A modalidade de ensino a distância (EAD) terá prioridade.

Segundo o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Jesualdo Farias, uma das bases do projeto, que está sendo discutido, será o das metas existentes no Plano Nacional de Educação (PNE). “Apesar de o Reuni ter dobrado as vagas da rede, temos grandes desafios que estão no PNE. Temos de contribuir com o aumento de quantidade de matriculas”, defende ele. O plano está em fase final de análise no Congresso.

O PNE estipula como meta ter pelo menos 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos no ensino superior. Hoje esse porcentual fica em torno de 20%. “Precisamos dar nossa contribuição”, diz Jesualdo.

O Brasil mais que dobrou a oferta de vagas nas universidades federais entre 2003 e 2013, chegando a 239 mil vagas. Houve avanço no número de câmpus e universidades, mas ainda há muitas falhas de infraestrutura e consolidação de projetos de pesquisa, por exemplo.

O novo Reuni terá expansão de vagas, mas Farias já adianta que o número de vagas presenciais não deve avançar no mesmo ritmo dos últimos anos. “Não vamos assumir as metas de expansão apenas com o presencial, mas sim com o ensino a distância”, diz.

A expansão também focará duas necessidades do país: formação de professores e áreas de tecnologia.