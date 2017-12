SP convoca mais 30 mil professores na semana que vem

O governo do Estado de São Paulo vai convocar no dia 29 de abril mais 30 mil professores aprovados no último concurso, realizado em novembro de 2013. A ideia é que esses docentes possam ingressar na rede estadual no segundo semestre deste ano.

O concurso foi realizado para ocupar 59 mil vagas em todo Estado. No começo deste ano, 22,9 mil professores desse grupo foram convocados, mas só 15 mil (65,5%) deles de fato assumiram. O restante desistiu, não foi aprovado pelo Departamento Médico ou não concordou com a vaga ofertada pelo Estado.

A convocação será publicada no Diário Oficial de São Paulo a partir do dia 5 de maio. Os convocados devem comparecer à Diretoria de Ensino para escolherem as escolas estaduais onde vão atuar. A data, horário e local variam de acordo com cada diretoria e disciplina e, segundo a Secretaria de Educação do Estado, serão definidos no edital de convocação.

Ainda haverá outras 6 mil vagas de concursados para convocação. A rede estadual, a maior do Brasil, tem um desafio em aumentar o número de professores efetivos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualmente, 48 mil docentes atuam nas escolas paulistas como temporários, na chamada Categoria “O”. Eles representam 21% do total de professores da rede, de um total de 230 mil professores estaduais.

De 2011 a 2013, a gestão Geraldo Alckmin (PSDB) convocou 34 mil aprovados em concursos, mas só conseguiu ampliar em 1,5 mil o número de docentes concursados no período. Há dificuldades em manter os docentes e, como mostrou reportagem recente do Estadão, cerca de 3 mil efetivos pedem exoneração por ano da rede.

O último concurso realizado no Estado é voltado para educadores que atuam nos anos finais do ensino fundamental (do 6.º ao 9.º anos) e no ensino médio. Essa é a fase que registra os piores resultados em termos de qualidade. No último Idesp, índice que mede a qualidade na rede estadual, os anos finais estagnaram e houve queda no ensino médio, como revelou o Estadão.

*Atualizado às 11h20 do dia 25/4